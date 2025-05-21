Сирийские боевики начали перестрелку с ВС России в районе авиабазы Хмеймим

Нападения за авиабазу Хмеймим периодически происходят на протяжении нескольких лет. Так, в 2020 году замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что только с начала года на российскую базу в Сирии было совершено восемь нападений с помощью беспилотников.