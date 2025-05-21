Сирийские боевики начали перестрелку с ВС России в районе авиабазы Хмеймим

Сирийские боевики открыли стрельбу по российским военнослужащим в окрестностях авиабазы Хмеймим. Бойцы РФ отбили атаку, ликвидировав трех нападающих. Об этом сообщает арабское издание NAYA.
«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — говорится в публикации.
Между тем, по информации Telegram-канала Mash, атаку на позиции российских военнослужащих осуществила группа террористов-смертников, трое из которых были уничтожены. Информация о ликвидации четвертого боевика уточняется.
Нападения за авиабазу Хмеймим периодически происходят на протяжении нескольких лет. Так, в 2020 году замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что только с начала года на российскую базу в Сирии было совершено восемь нападений с помощью беспилотников.
Спустя год авиабаза в Сирии подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские средство противовоздушной обороны отразили атаку.
В декабре 2022 года заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские боевики готовят атаку на российскую авиабазу Хмеймим с помощью произведенных кустарным путем беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО).