Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирийские боевики начали перестрелку с ВС России в районе авиабазы Хмеймим

У авиабазы «Хмеймим» произошла перестрелка российских военных с террористами.

Источник: Комсомольская правда

Сирийские боевики открыли стрельбу по российским военнослужащим в окрестностях авиабазы Хмеймим. Бойцы РФ отбили атаку, ликвидировав трех нападающих. Об этом сообщает арабское издание NAYA.

«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — говорится в публикации.

Между тем, по информации Telegram-канала Mash, атаку на позиции российских военнослужащих осуществила группа террористов-смертников, трое из которых были уничтожены. Информация о ликвидации четвертого боевика уточняется.

Нападения за авиабазу Хмеймим периодически происходят на протяжении нескольких лет. Так, в 2020 году замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что только с начала года на российскую базу в Сирии было совершено восемь нападений с помощью беспилотников.

Спустя год авиабаза в Сирии подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Российские средство противовоздушной обороны отразили атаку.

В декабре 2022 года заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские боевики готовят атаку на российскую авиабазу Хмеймим с помощью произведенных кустарным путем беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО).