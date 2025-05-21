Жителей Перми разбудили ночные гонщики

Гонщики разбудили жителей Перми около часа ночи 21 мая, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.
Видеозапись предоставил в редакцию житель Перми.
«На кольце Островского-Белинского приехали гонщики. В 1:45 приехали, “надрифтели” на всю округу и уехали», — рассказал сайту perm.aif.ru пермяк Александр. По словам горожанина, шумное явление происходит в этом микрорайоне регулярно.
В предоставленной в редакцию видеозаписи видно, как несколько машин с шумом проносятся по ночному городу с крутыми поворотами.