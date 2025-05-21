Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Перми разбудили ночные гонщики

Они шумели на всю округу.

Источник: Аргументы и факты

Гонщики разбудили жителей Перми около часа ночи 21 мая, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.

Видеозапись предоставил в редакцию житель Перми.

«На кольце Островского-Белинского приехали гонщики. В 1:45 приехали, “надрифтели” на всю округу и уехали», — рассказал сайту perm.aif.ru пермяк Александр. По словам горожанина, шумное явление происходит в этом микрорайоне регулярно.

В предоставленной в редакцию видеозаписи видно, как несколько машин с шумом проносятся по ночному городу с крутыми поворотами.