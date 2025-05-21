Врач назвала лучшее время для дневного сна

Сон позднее 15:00 может нарушить циркадные ритмы.
Оптимальное время для дневного сна — между 13:00 и 15:00, когда снижается уровень энергии. Об этом сообщила врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.
«Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии», — передает ее слова «Газета.Ru». Она также добавила, что сон после 15:00 может нарушить циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью. Золотарева рекомендует спать днем не дольше 20−30 минут, чтобы не погружаться в глубокую фазу сна и избежать чувства разбитости после пробуждения.
Врач отметила, что для максимального эффекта важно создать комфортные условия: затемнить комнату, обеспечить прохладу и использовать маску для глаз или беруши. Методика «кофейного сна» (употребление кофе перед отдыхом) помогает проснуться бодрым благодаря действию кофеина через 20−30 минут. Однако при хронической усталости или бессоннице от дневного сна лучше отказаться и проконсультироваться со специалистом.
Короткий ночной сон менее пяти часов ухудшает память, концентрацию внимания и скорость реакции. Об этом сообщил невролог Владимир Мартынов, передает 360.ru. По его словам, это приводит к повышению гормона стресса — кортизола.