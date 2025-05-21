Врач назвала лучшее время для дневного сна

«Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии», — передает ее слова «Газета.Ru». Она также добавила, что сон после 15:00 может нарушить циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью. Золотарева рекомендует спать днем не дольше 20−30 минут, чтобы не погружаться в глубокую фазу сна и избежать чувства разбитости после пробуждения.