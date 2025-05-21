Рубио: США ждут от РФ условия перемирия на Украине на этой неделе

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 20 мая, заявил, что администрация США ожидает получить от России перечень условий для прекращения огня на Украине уже на этой неделе.
По его словам, это стало возможным после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и бесед Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
— Довольно скоро, может быть, через несколько дней, а может быть, на этой неделе, как мы надеемся, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть, — цитирует Рубио ТАСС.
Госсекретарь США надеется, что Россия предоставит «общие условия, которые позволят двигаться к прекращению огня», что станет отправной точкой для детальных переговоров по урегулированию конфликта.
Помимо этого, 19 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский президент выразил благодарность главе Белого дома за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.