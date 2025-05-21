Осадки ожидаются в среду в ряде регионов Казахстана

«Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
На западе Мангыстауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, области Жетісу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +24+26.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +26+28.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +33+35.
В Акмолинской области ночью на западе, днем на севере и востоке дождь. Днем +23+28, ночью +11+16.
В области Улытау без осадков. Днем +27+32, ночью +10+15.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +9+14.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, днем на западе и севере дождь. Днем +19+24, ночью +9+14.
В Атырауской области днем на западе, севере и юге дождь. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Мангистауской области днем на западе, севере и в центре. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Актюбинской области днем на западе и севере небольшой дождь. Днем +21+26, ночью +7+12.
В Костанайской области утром и днем на севере и востоке небольшой дождь. Днем +21+26, ночью +7+12.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге, ночью на западе, севере и востоке дождь. Днем +17+22, ночью +10+15.
В Павлодарской области днем на западе и севере дождь. Днем +24+29, ночью +10+15.
В области Абай без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Кызылординской области днем на западе небольшие осадки. Днем +32+37, ночью +14+19.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +12+17.
В Жамбылской области тоже без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Алматинской области осадков тоже не ожидается. Днем +25+30, ночью +10+15.
В области Жетысу без осадков. Днем +25+30, ночью +3+8.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.