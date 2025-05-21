Осадки ожидаются в среду в ряде регионов Казахстана

«Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.