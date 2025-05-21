Житель Перми осужден за открытое хищение денег у подростка

Суд в Перми вынес приговор ранее судимому 37-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступил звонок от 16-летнего юноши: неизвестный похитил у него наличные.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что днем зашел в магазин канцтоваров, выбрал нужный товар и положил на кассовую зону купюру в 500 рублей. В этот момент неизвестный мужчина, находившийся рядом, схватил с прилавка деньги и скрылся.
Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 37-летний житель Дзержинского района Перми. Фигуранта задержали.
Суд признал пермяка виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.