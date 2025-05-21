Житель Перми осужден за открытое хищение денег у подростка

Потерпевший рассказал правоохранителям, что днем зашел в магазин канцтоваров, выбрал нужный товар и положил на кассовую зону купюру в 500 рублей. В этот момент неизвестный мужчина, находившийся рядом, схватил с прилавка деньги и скрылся.