В аэропорту Мариуполя отремонтировали дорогу

МАРИУПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Восстановительные работы в аэропорту Мариуполя не ведутся, потому что существует опасность ракетных ударов, но дорогу к нему отремонтировали, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения города.
«Работы по восстановлению аэропорта не ведутся, но дорогу к аэропорту сделали. Сейчас небезопасно все это проводить. У нас ракетная опасность каждый день, слава богу, ПВО работает на достойном уровне. В планах восстановить аэропорт, конечно, есть», — сообщил Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23−27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.