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Самарцам сложнее всего найти общий язык на работе с бухгалтерами

Исследование показало, что наиболее сложными для общения среди работников компаний Самары являются представители бухгалтерской сферы.

Исследование показало, что наиболее сложными для общения среди работников компаний Самары являются представители бухгалтерской сферы. По данным опроса, именно работники бухгалтерии вызывают наибольшие затруднения у 12% участников.

Второе место по уровню недовольства заняли специалисты по продажам и клиенты-сервисному сопровождению, получившие негативные отзывы от 6%.

Замыкают тройку антирейтинга IT-специалисты, которым высказали претензии 5%.

Следующими в списке оказались сотрудники службы безопасности, набравшие около 4%, далее идут рабочие профессии, HR-менеджеры, экономисты и администраторы, испытывающие недопонимания у 2% респондентов.

Среди наименее конфликтных представителей корпоративной среды участники отметили инженеров, юристов, секретариат, специалистов по маркетингу и даже рядовых продавцов. Лишь один человек из ста упомянул данные категории сотрудников в негативном ключе.

Также выяснилось, что треть опрошенных абсолютно комфортно чувствует себя в общении с коллегами вне зависимости от занимаемых должностей. Около 7% отметили, что проблемы возникают только тогда, когда собеседник обладает неприятными личностными качествами.

Любопытно, что жалобы женщин преимущественно связаны с общением с работниками бухгалтерии, тогда как мужчины чаще выражают недовольство взаимодействием с сотрудниками рабочих специальностей. Такие выводы представлены сервисом SuperJob.

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