Самарцам сложнее всего найти общий язык на работе с бухгалтерами

Исследование показало, что наиболее сложными для общения среди работников компаний Самары являются представители бухгалтерской сферы. По данным опроса, именно работники бухгалтерии вызывают наибольшие затруднения у 12% участников.
Второе место по уровню недовольства заняли специалисты по продажам и клиенты-сервисному сопровождению, получившие негативные отзывы от 6%.
Замыкают тройку антирейтинга IT-специалисты, которым высказали претензии 5%.
Следующими в списке оказались сотрудники службы безопасности, набравшие около 4%, далее идут рабочие профессии, HR-менеджеры, экономисты и администраторы, испытывающие недопонимания у 2% респондентов.
Среди наименее конфликтных представителей корпоративной среды участники отметили инженеров, юристов, секретариат, специалистов по маркетингу и даже рядовых продавцов. Лишь один человек из ста упомянул данные категории сотрудников в негативном ключе.
Также выяснилось, что треть опрошенных абсолютно комфортно чувствует себя в общении с коллегами вне зависимости от занимаемых должностей. Около 7% отметили, что проблемы возникают только тогда, когда собеседник обладает неприятными личностными качествами.
Любопытно, что жалобы женщин преимущественно связаны с общением с работниками бухгалтерии, тогда как мужчины чаще выражают недовольство взаимодействием с сотрудниками рабочих специальностей. Такие выводы представлены сервисом SuperJob.
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