Сенатор Епифанова назвала растения, которые запрещено выращивать на даче

Коноплю, мак снотворный и некоторые другие виды растений и грибов запрещено выращивать на даче, за них могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Об этом aif.ru рассказала арбитражный управляющий Минюста, сенатор Ольга Епифанова.