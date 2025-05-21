Сенатор Епифанова назвала растения, которые запрещено выращивать на даче

Коноплю, мак снотворный и некоторые другие виды растений и грибов запрещено выращивать на даче, за них могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Об этом aif.ru рассказала арбитражный управляющий Минюста, сенатор Ольга Епифанова.
«На приусадебных участках нельзя выращивать грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Например, панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая или хохлатковая, и другие. А также растения, например, коноплю, мак снотворный, шалфей предсказателей (не путать с маком-самосейкой и шалфеем обыкновенным)», — отметила сенатор.
Выращивание от 20 плодовых тел запрещенных грибов или от 10 до 100 кустов запрещенных растений будет считаться культивированием в крупном размере, от 200 грибов или более 100 кустов растений — в особо крупном размере.
«Наказание определяется от административного до уголовного в зависимости от количества растений и наличия умысла», — пояснила Епифанова.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал aif.ru, что за сбор зеленых сыроежек можно получить срок до 4 лет.