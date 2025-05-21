Врач рассказала, кто чаще всего становится жертвой комаров

«Носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группой практически не страдают от нападений комаров», — передает ее слова RT. Она добавила, что кровососущих также привлекает повышенное выделение углекислого газа, что характерно для тех, кто занимается физическими нагрузками, беременных и людей с избыточным весом.