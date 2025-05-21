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Врач рассказала, кто чаще всего становится жертвой комаров

Обладатели II группы крови наименее подвержены укусам комаров, тогда как люди с III и IV группой страдают от них намного больше. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева.

Комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого углекислого газа.

Обладатели II группы крови наименее подвержены укусам комаров, тогда как люди с III и IV группой страдают от них намного больше. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева.

«Носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группой практически не страдают от нападений комаров», — передает ее слова RT. Она добавила, что кровососущих также привлекает повышенное выделение углекислого газа, что характерно для тех, кто занимается физическими нагрузками, беременных и людей с избыточным весом.

Определенные запахи, например аммиак при болезнях печени или ацетон при диабете, также могут привлекать комаров, объясняет Филева. Насекомые также чаще кусают в теплых зонах тела — шее, области за ушами и подмышках, где температура выше. Для защиты от укусов Филева рекомендует использовать репелленты, особенно во время пребывания на природе.