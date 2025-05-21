ОГЭ и ЕГЭ-2025: в школах Башкирии стартуют госэкзамены

В этом году впервые в мониторинге проведения ЕГЭ и ОГЭ участвуют представители родительской общественности и Уполномоченного по правам ребёнка в РБ. Аккредитовано 650 родителей и 7 представителей уполномоченного. 760 родителей будут наблюдать за процессом допуска выпускников в пункт приема экзамена. Кроме того, для осуществления контроля в республике организована работа трех ситуационных центров, обучено более 1,5 тысячи человек в качестве общественных наблюдателей.