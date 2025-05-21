ОГЭ и ЕГЭ-2025: в школах Башкирии стартуют госэкзамены

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году сдают почти 52 тысячи девятиклассников. Единый госэкзамен будут сдавать около 17 тысяч учеников 11-х классов. Марафон ЕГЭ начнется 23 мая.
На последнем оперативном совещании ни пуха ни пера школьникам республики пожелал Глава региона Радий Хабиров.
«Хочу пожелать нашим ребятам на предстоящих экзаменах успехов, чтобы все хорошо сдали. У нас с каждым годом показатели по ЕГЭ, ОГЭ повышаются. Нам это важно, как и в целом организация системы образования», — подчеркнул он.
ОГЭ-2025
Девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена — обязательные математику и русский язык, еще два — по выбору.
Большее количество школьников (56%) выбрали информатику, далее по популярности идут география и обществознание.
Сегодня ОГЭ пройдет по иностранным языкам.
ЕГЭ-2025
Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по истории, литературе и химии.
Более половины всех 11-классников Башкирии выбрали для сдачи профильную математику. Далее в интересах выпускников такие предметы, как обществознание (34%) и информатика (27%).
Пересдать экзамен по одному учебному предмету выпускники смогут 3 или 4 июля. Это новшество было введено в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина.
Что нового в аттестации в 2025 году
Порядок проведения ЕГЭ в 2025 году останется прежним.
В этом году впервые в мониторинге проведения ЕГЭ и ОГЭ участвуют представители родительской общественности и Уполномоченного по правам ребёнка в РБ. Аккредитовано 650 родителей и 7 представителей уполномоченного. 760 родителей будут наблюдать за процессом допуска выпускников в пункт приема экзамена. Кроме того, для осуществления контроля в республике организована работа трех ситуационных центров, обучено более 1,5 тысячи человек в качестве общественных наблюдателей.
Выплаты стобалльникам
В 2025 году планируется продолжить выплату премий в размере 150 тысяч рублей выпускникам школ республики, получившим 100 баллов на ЕГЭ и поступившим в вузы РБ.
Учителя школ, подготовившие стобалльников, также получат премии — 50 тысяч рублей. В 2024 году такую выплату получили 118 преподавателей.
Данная мера поддержки действует в регионе с 2021 года в соответствие с указом Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Когда пройдут выпускные
Последние звонки для выпускников в этом году прозвенят 24 мая. Торжественное вручение аттестатов девятиклассникам запланировано на 27 июня, одиннадцатиклассникам — 28 июня.
Выбор профессии и спрос рынка
В прошлую приемную кампанию наиболее востребованные среди выпускников были специальности и профессии, связанные с машиностроением, строительной отраслью, IT-сферой, образованием и медициной.
Специальности, предлагаемые вузами и ссузами Башкортостана, соответствуют потребностям рынка труда и перспективам развития экономики региона, неоднократно отмечал Глава региона Радий Хабиров.
По словам экспертов, в настоящее время наибольший дефицит кадров отмечается в реальном секторе экономики, в котором не хватает специалистов рабочих профессий.
В связи с такой необходимостью сегодня в систему среднего и профессионального образования вкладываются серьезные средства для повышения качества подготовки современных кадров по рабочим специальностям.
Укрепляется инфраструктура колледжей и их материально-техническая база. Ежегодно на оснащение учреждений СПО передовым оборудованием выделяется по 500 млн рублей, сообщал ранее «Башинформ».
В 2025 году абитуриентам ссузов региона доступно 25 тысяч бюджетных мест, по сравнению с прошлым годом это на 2 тысячи больше. Также ведется работа по закреплению выпускников на предприятия, заключаются целевые договоры между предприятиями и обучающимися по программам СПО.