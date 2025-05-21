Антироссийские провокаторы опозорились перед Лавровым: случай в Ереване

Активисты армянской антироссийской маргинальной партии «За республику» попали впросак, устроив некую «акцию протеста» против главы оборонного ведомства Ирана Азиза Насирзаде. Провокаторы приняли его за министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Новость сообщил армянский новостной ресурс 1in.am, связанный с маргинальной партией.
На кадрах, опубликованных СМИ, антироссийские активисты подняли антироссийские плакаты с надписями «Лаврова встретили протестом в Ереване», когда мимо них проехал кортех с высокопоставленным чиновником Ирана.
На тот момент, отмечает ТАСС, российский дипломат еще не прибыл в Армению, где должен провести ряд встреч с руководством страны.
Ранее сообщалось, что 20−21 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить на этой неделе Ереван с рабочим визитом. Глава российского МИД намерен встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также президентом страны Ваагном Хачатуряном.
До этого Сергей Лавров сообщил, что Москва и Ереван сохраняют высокий уровень политического диалога, а также развивают экономические связи, несмотря на попытки извне расшатать союзничество двух государств.