Антироссийские провокаторы опозорились перед Лавровым: случай в Ереване

Ранее сообщалось, что 20−21 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить на этой неделе Ереван с рабочим визитом. Глава российского МИД намерен встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также президентом страны Ваагном Хачатуряном.