В Челябинске 25 мая откроют стелу в память о пропавших детях

Ранее сообщалось, что инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Художественная композиция «Живи» установлена в сквере между домами 11 и 13-А по улице Кирова.
Объект представляет собой два металлических полотна, украшенных каплями слез. «Две фигуры уходящих вдаль детей плавно переходят в образ улетающих птиц — это символ надежды, что каждый из пропавших детей жив и где-то ждет возвращения домой», — говорили власти.
«В этом году, 25 мая, в День пропавших детей отряд “ЛизаАлерт” открывает в Челябинске стелу “Живи”, чтобы обратить внимание всех взрослых на то, как хрупка детская жизнь, и показать, что от радости до трагедии, от света до темноты ребенка отделяет всего один неверный шаг», — уточнили поисковики.