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В Челябинске 25 мая откроют стелу в память о пропавших детях

В Челябинске 25 мая откроют стелу в память о пропавших детях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Художественная композиция «Живи» установлена в сквере между домами 11 и 13-А по улице Кирова.

Объект представляет собой два металлических полотна, украшенных каплями слез. «Две фигуры уходящих вдаль детей плавно переходят в образ улетающих птиц — это символ надежды, что каждый из пропавших детей жив и где-то ждет возвращения домой», — говорили власти.

«В этом году, 25 мая, в День пропавших детей отряд “ЛизаАлерт” открывает в Челябинске стелу “Живи”, чтобы обратить внимание всех взрослых на то, как хрупка детская жизнь, и показать, что от радости до трагедии, от света до темноты ребенка отделяет всего один неверный шаг», — уточнили поисковики.