В Челябинске 25 мая откроют стелу в память о пропавших детях

«В этом году, 25 мая, в День пропавших детей отряд “ЛизаАлерт” открывает в Челябинске стелу “Живи”, чтобы обратить внимание всех взрослых на то, как хрупка детская жизнь, и показать, что от радости до трагедии, от света до темноты ребенка отделяет всего один неверный шаг», — уточнили поисковики.