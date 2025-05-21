Большинство ЗАГСов в Красноярске теперь работают без обеда

«В ближайшие три месяца, в пилотном режиме, все отделы ЗАГС города Красноярска, кроме Дома семейных торжеств и Дворца бракосочетания, будут работать без обеда. В это время будет проводиться мониторинг посещаемости, а по его итогам будет принято окончательное решение по режиму работы городских отделов ЗАГС», — прокомментировал Игнатенко.