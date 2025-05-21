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На этой неделе «Поезд Победы “Молотов” посетит Краснокамск

В субботу и воскресенье на железнодорожном вокзале Краснокамска будет экспонироваться «Поезд Победы “Молотов”.

В субботу и воскресенье на железнодорожном вокзале Краснокамска будет экспонироваться «Поезд Победы “Молотов”. 24 и 25 мая с 10.00 до 17.00 краснокамцы и гости города смогут посетить уникальный пермский ретропоезд, состоящий из паровоза, бронеплощадки, трех грузовых платформ, цистерны ГСМ и четырех вагонов. Напомним, всего поезд длиной 167 метров насчитывает десять объектов.

Посетить выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов” можно как в формате экскурсии — по предварительной регистрации, так и в свободном режиме — в порядке очереди. К экспозициям внутри вагонов предзаписаны аудиокомментарии.