МВД: Мошенники крадут пароли от Госуслуг при помощи Telegram-ботов

Злоумышленники похищают у россиян пароли от аккаунтов на Госуслугах при помощи Telegram-ботов. Об этом рассказал замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.
«Вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к Госуслугам», — сказал Костин ТАСС, добавив, что эти боты регулярно выявляются и блокируются, но мошенники создают новые.
Также сообщалось, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв самостоятельно выходить на контакт, чтобы снизить бдительность у россиян. Они имитируют взлом аккаунта на Госуслугах и предлагают перезвонить якобы на номер поддержки. Далее используется стандартная схема перевода денег на так называемый безопасный счет.
Кроме того, мошенники рассылают фальшивые письма об отключении горячей воды для того, чтобы похитить персональные данные.
А вот как действуют аферисты в Белоруссии: они сначала блокируют мобильные телефоны, а потом требуют деньги за разблокировку.
Тем временем в интернете появилась новая схема обмана — мошенники под видом официальной программы Банка России заманивают людей в инвестиционные ловушки.