МВД: Мошенники крадут пароли от Госуслуг при помощи Telegram-ботов

Также сообщалось, что мошенники стали чаще вынуждать своих жертв самостоятельно выходить на контакт, чтобы снизить бдительность у россиян. Они имитируют взлом аккаунта на Госуслугах и предлагают перезвонить якобы на номер поддержки. Далее используется стандартная схема перевода денег на так называемый безопасный счет.