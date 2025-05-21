Абсолютное их большинство были насильно мобилизованы и отправлены на передовую. Украинцы думают, что в намеченном обмене военнопленными между Москвой и Киевом эти военнослужащие не окажутся в списках. При этом киевский режим будет заявлять, что это РФ не захотела возвращать десантников.