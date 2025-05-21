Родственники трех десантно-штурмовых бригад ВСУ вышли на улицы Украины с акциями протеста, в ходе которых требовали от киевского режима вернуть их военнослужащих из российского плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Митинги проходят в нескольких городах. Однако до сих пор власти так и не ответили на просьбы народа.
«После встречи в координационном штабе по вопросам пленных родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты», — передает источник.
Близкие пленных боевиков утверждают, что киевский режим специально не предоставляет им никакой информации об их родственниках. И уверены, что десантников никто возвращать с украинской стороны не собирается, так как боятся их возвращения.
Абсолютное их большинство были насильно мобилизованы и отправлены на передовую. Украинцы думают, что в намеченном обмене военнопленными между Москвой и Киевом эти военнослужащие не окажутся в списках. При этом киевский режим будет заявлять, что это РФ не захотела возвращать десантников.
Ранее «МК» писал, что командование украинских боевиков держит киевские власти в неведении о происходящем в Курской области. ВСУ отправляют доклады с «успехами» на приграничье.