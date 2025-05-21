В аэропорту Братска отработали действия при угрозе эпидемии

В аэропорту Братска прошли плановые противоэпидемические учения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, по легенде, пассажир рейса из Дубая — житель Мадагаскара — почувствовал себя плохо во время полета. Прибывшие медики диагностировали у него опасное заболевание — легочную чуму, тяжелую бактериальную инфекцию.
Согласно отработанному алгоритму, заболевшего немедленно изолировали и направили в специализированное медучреждение. Пассажиров, сидевших рядом с ним, поместили в обсерватор для наблюдения, остальных отпустили домой с обязательным медицинским контролем. После эвакуации людей самолет полностью обработали дезинфицирующими средствами.
— Подобные тренировки — важная составляющая нашей работы по обеспечению безопасности. В условиях растущей мобильности населения и расширения географии путешествий мы должны быть готовы к любым, даже самым маловероятным сценариям, — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.
Отметим, регулярные учения позволяют поддерживать высокую готовность всех служб аэропорта к оперативным действиям при возникновении реальной эпидемиологической угрозы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи спасли 3-летнего ребенка с помощью робота-хирурга.