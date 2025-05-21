В аэропорту Братска отработали действия при угрозе эпидемии

В аэропорту Братска прошли плановые противоэпидемические учения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, по легенде, пассажир рейса из Дубая — житель Мадагаскара — почувствовал себя плохо во время полета. Прибывшие медики диагностировали у него опасное заболевание — легочную чуму, тяжелую бактериальную инфекцию.