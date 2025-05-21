Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Братска отработали действия при угрозе эпидемии

По легенде, пассажир рейса из Дубая почувствовал себя плохо во время полета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска прошли плановые противоэпидемические учения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, по легенде, пассажир рейса из Дубая — житель Мадагаскара — почувствовал себя плохо во время полета. Прибывшие медики диагностировали у него опасное заболевание — легочную чуму, тяжелую бактериальную инфекцию.

Согласно отработанному алгоритму, заболевшего немедленно изолировали и направили в специализированное медучреждение. Пассажиров, сидевших рядом с ним, поместили в обсерватор для наблюдения, остальных отпустили домой с обязательным медицинским контролем. После эвакуации людей самолет полностью обработали дезинфицирующими средствами.

— Подобные тренировки — важная составляющая нашей работы по обеспечению безопасности. В условиях растущей мобильности населения и расширения географии путешествий мы должны быть готовы к любым, даже самым маловероятным сценариям, — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.

Отметим, регулярные учения позволяют поддерживать высокую готовность всех служб аэропорта к оперативным действиям при возникновении реальной эпидемиологической угрозы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи спасли 3-летнего ребенка с помощью робота-хирурга.