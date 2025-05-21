Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск рыбоводческого хозяйства «Органический рост» (Ленинградская область) о взыскании со страховой компании «РСХБ-Страхование» около 123 миллионов рублей страхового возмещения ввиду гибели из-за ледохода на Ладожском озере выращиваемой в садках радужной форели, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них отмечается, что в ночь с 7 на 8 февраля 2024 года «ввиду сочетания метеорологических и гидрологических факторов, морфометрических особенностей строения Черемухинского залива» произошло полное разрушение принадлежащих истцу садков, в которых «содержались застрахованные по договору объекты аквакультуры», а именно радужная форель. Разрушение стало следствием «интенсивного динамического воздействия на садки дрейфующих льдин сложной структуры и состава, в том числе шуги».
У рыбохозяйства было три договора страхования с ответчиком. По двум из них, которыми были застрахованы отдельно имущество истца («Классика») и отдельно риск утраты объектов аквакультуры («Господдержка-Классика»), страховая компания произвела выплаты. Однако ООО «Органический рост» посчитало, что страховщик должен был также выплатить возмещение по третьему договору («Классика+»), которым был застрахован риск утраты рыбы конкретно вследствие стихийного бедствия, а именно из-за воздействия льда.
Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика о том, что являющийся предметом спора договор «Классика+» предусматривал только такие стихийные бедствия, как удар молнии, бури, сгонно-нагонные явления, паводок, землетрясение, извержение вулкана, образование внутриводного льда (шуги), сало (поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из иглообразных и пластинчатых кристаллов в виде пятен или тонкого сплошного слоя серого цвета).
При этом утрата аквакультуры произошла не из-за шуги, а в связи с природным явлением «ледоход», которое не охватывается спорным договором, указал суд, сославшись на выводы нескольких экспертных организаций. В то же время, говорится в решении суда, риск «ледоход» был прямо предусмотрен договором страхования с господдержкой, и по нему ответчик ранее уже произвел выплату страхового возмещения в размере более 46 миллионов рублей. У истца есть месяц на обжалование решения в апелляции.