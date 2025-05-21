Рыбохозяйство не смогло отсудить коменсацию за гибель форели на Ладоге

При этом утрата аквакультуры произошла не из-за шуги, а в связи с природным явлением «ледоход», которое не охватывается спорным договором, указал суд, сославшись на выводы нескольких экспертных организаций. В то же время, говорится в решении суда, риск «ледоход» был прямо предусмотрен договором страхования с господдержкой, и по нему ответчик ранее уже произвел выплату страхового возмещения в размере более 46 миллионов рублей. У истца есть месяц на обжалование решения в апелляции.