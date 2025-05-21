Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ рассказали о зверствах нацистов в Мариуполе в 1941 году

В 1941 году, в первый день оккупации Мариуполя, нацисты замучили и замуровали в стены здания, ранее принадлежавшего НКВД, 26 случайных прохожих. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, изученные РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно акту документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года, захватчики подвергли своих жертв изощрённым пыткам. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала.

В дальнейшем, как следует из материалов ФСБ, нацисты представили тела замученных людей как «жертв НКВД». Трупы раскопали и показали населению через 13 дней.

Ранее ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, свидетельствующие о масштабах разрушений и преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса. Во время оккупации гитлеровские войска уничтожили тысячи жилых домов, магазинов, учебных заведений и культурных учреждений. В документах содержатся сведения о массовых расправах над мирным населением. Также зафиксировано уничтожение промышленного комплекса Донбасса.