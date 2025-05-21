В ФСБ рассказали о зверствах нацистов в Мариуполе в 1941 году

Ранее ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, свидетельствующие о масштабах разрушений и преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса. Во время оккупации гитлеровские войска уничтожили тысячи жилых домов, магазинов, учебных заведений и культурных учреждений. В документах содержатся сведения о массовых расправах над мирным населением. Также зафиксировано уничтожение промышленного комплекса Донбасса.