В ФСБ рассказали о зверствах нацистов в Мариуполе в 1941 году

Согласно акту документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года, захватчики подвергли своих жертв изощрённым пыткам. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала.
В дальнейшем, как следует из материалов ФСБ, нацисты представили тела замученных людей как «жертв НКВД». Трупы раскопали и показали населению через 13 дней.
Ранее ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, свидетельствующие о масштабах разрушений и преступлений, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Донбасса. Во время оккупации гитлеровские войска уничтожили тысячи жилых домов, магазинов, учебных заведений и культурных учреждений. В документах содержатся сведения о массовых расправах над мирным населением. Также зафиксировано уничтожение промышленного комплекса Донбасса.