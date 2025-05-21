ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует увеличивать набор абитуриентов из КНДР, сообщил ректор российского вуза Борис Коробец журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду в ДВФУ проходит Первый форум ректоров РФ и КНДР. По данным российского вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР. На форуме заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР — до 100.
«Конечно (планируем увеличить набор — ред.), мы об этом договаривались в рамках наших контактов с министерством образования Северной Кореи. Сделаем все для того, чтобы как можно больше корейских ребят приехало сюда, в кампус ДВФУ, познакомилось с нашей страной и получило здесь хорошее образование», — сказал Коробец.