ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР

«Конечно (планируем увеличить набор — ред.), мы об этом договаривались в рамках наших контактов с министерством образования Северной Кореи. Сделаем все для того, чтобы как можно больше корейских ребят приехало сюда, в кампус ДВФУ, познакомилось с нашей страной и получило здесь хорошее образование», — сказал Коробец.