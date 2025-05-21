В Перми 25 мая из-за полумарафона перекроют центр города и набережную

В воскресенье, 25 мая, в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» перекроют движение транспорта в центре Перми. Ограничение будет действовать с 7.00 до 15.00. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Прикамья.
На время забега закроют для движения участки улиц Ленина от Попова до 25 Октября, Сибирской от Монастырской до Ленина, Монастырской от Сибирской до Осинской, Окулова от Попова до Газеты «Звезда». Также на данных участках дорог будет запрещена парковка и стоянка автомобилей. Машины, оставленные на проезжей части в зоне перекрытия, будут эвакуированы.
Перекроют не только улицы, но выезды из дворов, расположенных вдоль маршрута. Для пешеходов организуют переходы через трассу, их откроют на перекрестках. Кроме того, на время спортивного мероприятия закроют вход на центральную набережную Камы.
Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои поездки и маршрут следования.