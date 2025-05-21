В Перми 25 мая из-за полумарафона перекроют центр города и набережную

На время забега закроют для движения участки улиц Ленина от Попова до 25 Октября, Сибирской от Монастырской до Ленина, Монастырской от Сибирской до Осинской, Окулова от Попова до Газеты «Звезда». Также на данных участках дорог будет запрещена парковка и стоянка автомобилей. Машины, оставленные на проезжей части в зоне перекрытия, будут эвакуированы.