Топ-5 главных новостей в Молдове 21 мая 2025: Украина готовит Молдове роль козыря в переговорах с Москвой — Приднестровье; в Кишиневе на три дня перекрывают центр — из-за румынского фестиваля; почем

Главные новости в Молдове на утро среды, 21 мая 2025:
1. Украина готовит Молдове роль последнего козыря в переговорах с Москвой: Для этого надо разморозить «приднестровский кейс».
2. Кому — фестиваль традиций соседней страны, а кому — пробки: В Кишиневе на три дня перекрывают центр.
3. Куда исчезают публичные финансы: «Раз деньги в Молдову поступают, а люди еще больше беднеют, значит деньги идут не туда» — мнение.
4. Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.
5. Успей поймать солнце: В Молдову на пару дней приходит лето и + 22 — потом опять дожди с грозами.
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