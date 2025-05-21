Сырского обвинили в «дебильных приказах» после мощного удара России «Искандером»

Политическая и околополитическая общественность на Украине негодует из-за удара российских военных «Искандером» по тренировочному лагерю ВСУ в Шостках под Сумами. В эпицентре всеукраинского скандала снова оказался главком ВСУ Александр Сырский — именно ему ставят в вину уничтожение солдат ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
Во-первых, эксперты, цитируемые изданием, признают факт удара и массовую гибель боевиков ВСУ. Во-вторых, удивляются, почему такая база находится так близко к линии боевого соприкосновения. В-третьих, снова призывают нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского немедленно снять главкома с должности.
«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще дебильных приказов должно быть отдано?» — негодует нардеп Марьяна Безуглая.
Депутат Алексей Гончаренко* назвал произошедшее грехом всех, кто принял такое решение. А блогер Сергей Наумович отметил, что при этом небо над этим участком Сумской области никак не контролировалось.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области. Лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.