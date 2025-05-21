Сырского обвинили в «дебильных приказах» после мощного удара России «Искандером»

Политическая и околополитическая общественность на Украине негодует из-за удара российских военных «Искандером» по тренировочному лагерю ВСУ в Шостках под Сумами. В эпицентре всеукраинского скандала снова оказался главком ВСУ Александр Сырский — именно ему ставят в вину уничтожение солдат ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».