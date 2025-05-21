Жителя Ростовской области задержали за незаконную рыбалку

Во время рейда на берегу сбросного канала Донского магистрального оросительного канала мужчина ловил рыбу методом «багрения» с помощью спиннинга. Полицейские изъяли удочку и улов. По оценке экспертов, ущерб водным биоресурсам превысил 20 тысяч рублей.