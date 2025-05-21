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Жителя Ростовской области задержали за незаконную рыбалку

"Полиция пресекла незаконный вылов: дончанин нанес ущерб экологии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Волгодонское» задержали местного жителя за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства 20 мая.

Во время рейда на берегу сбросного канала Донского магистрального оросительного канала мужчина ловил рыбу методом «багрения» с помощью спиннинга. Полицейские изъяли удочку и улов. По оценке экспертов, ущерб водным биоресурсам превысил 20 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

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