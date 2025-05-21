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Госавтоинспекция Челябинской области на три дня перейдет на усиленный режим

Госавтоинспекция Челябинской области на три дня перейдет на усиленный режим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что с 23 по 25 мая во всех школах пройдут Последние звонки.

Ведомство призывает воздержаться от парковки автомобилей в непосредственной близости от образовательных учреждений, заранее продумывать маршруты и с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.

«Это необходимо для создания безопасных условий для участников торжественных линеек», — говорят инспекторы ДПС.

Последний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.

День торжественного прощания со школой является наследием советской эпохи.