Госавтоинспекция Челябинской области на три дня перейдет на усиленный режим

Сообщается, что с 23 по 25 мая во всех школах пройдут Последние звонки.
Ведомство призывает воздержаться от парковки автомобилей в непосредственной близости от образовательных учреждений, заранее продумывать маршруты и с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.
«Это необходимо для создания безопасных условий для участников торжественных линеек», — говорят инспекторы ДПС.
Последний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.
День торжественного прощания со школой является наследием советской эпохи.