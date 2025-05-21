Госавтоинспекция Челябинской области на три дня перейдет на усиленный режим

Последний звонок — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Посвящен он выпускникам 9 и 11 классов, заканчивающим обучение и вступающим во взрослую жизнь. В этот день в школах проводятся традиционные мероприятия, а завершает их тот самый последний звонок.