В Омске восстановили права нескольких участников СВО и их семей

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по СФО Баир Доржиев провел прием омичей в местном филиале фонда «Защитники Отечества». По итогам обращений участников спецоперации и их семей организовали проверки. Были приняты меры по восстановлению нарушенных прав.
«Одному из местных жителей по результатам прокурорского вмешательства после полученного ранения в зоне проведения специальной военной операции обеспечены стационарное лечение и медицинская реабилитация в лечебных учреждениях Омска», — рассказала 21 мая пресс-служба УГП РФ по Сибирскому Федеральному округу.
Другие результаты прокурорского вмешательства:
— многодетной семье погибшего бойца подключили газ к частному дому;
— жене мобилизованного пересчитали плату за вывоз ТКО и вернули около четырех тысяч рублей;
— по жалобе родственника военного отремонтировали теплосети и устранили последствия затопления подвала, должностное лицо оштрафовали.
Надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав защитников Отечества и их близких.