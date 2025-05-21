Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске восстановили права нескольких участников СВО и их семей

Прокуратура помогла решить коммунальные проблемы в домах бойцов, а также попасть военному.

Источник: Комсомольская правда

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по СФО Баир Доржиев провел прием омичей в местном филиале фонда «Защитники Отечества». По итогам обращений участников спецоперации и их семей организовали проверки. Были приняты меры по восстановлению нарушенных прав.

«Одному из местных жителей по результатам прокурорского вмешательства после полученного ранения в зоне проведения специальной военной операции обеспечены стационарное лечение и медицинская реабилитация в лечебных учреждениях Омска», — рассказала 21 мая пресс-служба УГП РФ по Сибирскому Федеральному округу.

Другие результаты прокурорского вмешательства:

— многодетной семье погибшего бойца подключили газ к частному дому;

— жене мобилизованного пересчитали плату за вывоз ТКО и вернули около четырех тысяч рублей;

— по жалобе родственника военного отремонтировали теплосети и устранили последствия затопления подвала, должностное лицо оштрафовали.

Надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав защитников Отечества и их близких.