В Омске восстановили права нескольких участников СВО и их семей

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по СФО Баир Доржиев провел прием омичей в местном филиале фонда «Защитники Отечества». По итогам обращений участников спецоперации и их семей организовали проверки. Были приняты меры по восстановлению нарушенных прав.