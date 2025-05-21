Спасатели запретили купаться новосибирцам в мае 2025 года

«Купаться запрещено — вода недостаточно прогрета, что может привести к переохлаждению и судорогам, кроме того, отсутствуют матросы-спасатели на пляжах, а дно водоёмов не проверено на наличие опасных предметов и течений», — предупреждают городские спасательные службы, призывая горожан воздержаться от купания до официального открытия сезона.