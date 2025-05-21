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Спасатели запретили купаться новосибирцам в мае 2025 года

Спасатели предупреждают об опасностях преждевременного купания.

Источник: Om1 Новосибирск

Несмотря на установившуюся тёплую погоду, официальный купальный сезон в Новосибирске ещё не начался, что означает ряд серьёзных ограничений для любителей водных процедур.

«Купаться запрещено — вода недостаточно прогрета, что может привести к переохлаждению и судорогам, кроме того, отсутствуют матросы-спасатели на пляжах, а дно водоёмов не проверено на наличие опасных предметов и течений», — предупреждают городские спасательные службы, призывая горожан воздержаться от купания до официального открытия сезона.

Специалисты особенно обращают внимание родителей на необходимость проведения профилактических бесед с детьми об опасности купания в неподготовленных местах без присмотра спасателей, подчёркивая, что в случае экстренной ситуации помощь может прийти слишком поздно из-за отсутствия дежурных спасательных постов.