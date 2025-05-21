Правительство сможет регулировать платный набор в вузах Приморья с 1 сентября

Правительство РФ сможет регулировать не только бюджетный, но и платный набор в вузы страны и, в том числе, Приморского края. Такой закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Ранее этот вопрос решался вузами самостоятельно, сообщает ИА PrimaMedia.
Законопроект был внесён в Госдуму 4 апреля. Спустя два дня он был принят в первом чтении, а 20 мая — окончательно.
Как передаёт слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова «Российская газета» (16+), при регулировании платного набора будет учитываться качество приема в вуз (средний балл ЕГЭ поступающих, количество победителей и призеров школьных олимпиад), трудоустройство выпускников и размер их заработной платы.
Он также отметил, что льготные кредиты на обучение с момента вступления в силу закона будут выдавать только на приоритетные направления. Среди них он назвал инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности.
В рамках обсуждения было подчёркнуто, что количество бюджетных мест не изменится.
Новый закон, по словам властей, должен помочь исключить «чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики». Судя по прежним заявлениям, к таковым не относятся, например, экономика, управление и юриспруденция, спрос на которые уступает предложению. В правительстве уверены: платный прием нужно нацелить на задачи государства.
Ранее ИА PrimaMedia писало, готовы ли к таким реформам вузы Приморского края. Так, в ВВГУ к инициативе относятся положительно, но ректор Татьяна Терентьева считает, что нужно сохранить уровень внебюджетного набора для тех направлений подготовки, которые исторически реализовывались в университете. В ДВФУ отметили, что инициативы правительства не принесут с собой принципиальных изменений, потому как планирование набора абитуриентов здесь — естественный процесс. Также в вузе назвали популярные сейчас специальности и спрогнозировали рост спроса на платное образование в университете в ближайшее время. Что ещё говорят о новых инициативах в этих и других учебных заведениях региона — в нашем большом материале.