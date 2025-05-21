Правительство сможет регулировать платный набор в вузах Приморья с 1 сентября

Ранее ИА PrimaMedia писало, готовы ли к таким реформам вузы Приморского края. Так, в ВВГУ к инициативе относятся положительно, но ректор Татьяна Терентьева считает, что нужно сохранить уровень внебюджетного набора для тех направлений подготовки, которые исторически реализовывались в университете. В ДВФУ отметили, что инициативы правительства не принесут с собой принципиальных изменений, потому как планирование набора абитуриентов здесь — естественный процесс. Также в вузе назвали популярные сейчас специальности и спрогнозировали рост спроса на платное образование в университете в ближайшее время. Что ещё говорят о новых инициативах в этих и других учебных заведениях региона — в нашем большом материале.