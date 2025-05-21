Иноагент Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

Оперная певица Мария Максакова* пыталась через суд оспорить зарегистрированные права на недвижимое имущество, ответчиками по заявлению стали ее дети, следует из судебных документов.
Ее обращение рассматривалось с 2024 года. По итогам разбирательств суд отказал в удовлетворении иска Максаковой. Певица обжаловала это решение, но, как уточняет РИА Новости, её просьба дважды оставалась без движения.
После суд вынес определение о возвращении апелляции заявителю. Также стало известно, что мировой суд в Москве взыскал с детей певицы задолженность по коммунальным платежам. При этом заявление истца было удовлетворено частично. Судебное решение вступило в силу.
Ранее СМИ сообщали, что в 2021 году дети Максаковой подали на нее в суд, потребовав передать им квартиру на Краснопресненской набережной в Москве площадью 260 кв. метров.
В феврале 2025 года стало известно, что в отношении Максаковой возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иностранных агентах (ч. 2 статьи 330.1 УК РФ). В апреле Таганский районный суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.