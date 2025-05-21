ДЧС Астаны напомнил родителям об опасности открытых окон

Заместитель начальника Управления по ЧС района Сарайшык, полковник гражданской защиты Бакыт Кожакеев подчеркнул, что проблема падения детей из окон остается актуальной. По его словам, каждый год с наступлением теплого сезона фиксируется рост подобных инцидентов. Дети, оказавшиеся без присмотра даже на несколько минут, оказываются в зоне риска, особенно если окна в домах не оборудованы защитными устройствами.