ДЧС Астаны напомнил родителям об опасности открытых окон

Мероприятие организовали столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные органы и депутаты маслихата, передает официальный сайт городского акимата.
В акции приняли участие родители, представители ОСИ и сотрудники экстренных служб.
Заместитель начальника Управления по ЧС района Сарайшык, полковник гражданской защиты Бакыт Кожакеев подчеркнул, что проблема падения детей из окон остается актуальной. По его словам, каждый год с наступлением теплого сезона фиксируется рост подобных инцидентов. Дети, оказавшиеся без присмотра даже на несколько минут, оказываются в зоне риска, особенно если окна в домах не оборудованы защитными устройствами.
За последние три года в Астане произошло около 30 случаев падения детей из окон, некоторые из которых, к сожалению, с летальным исходом.
Проводимая акция нацелена на повышение информированности родителей и представителей ОСИ. Ее участники посетили многоквартирные дома, где проживает наибольшее количество молодых и многодетных семей. Основное внимание было уделено разъяснению правил безопасности и необходимости установки оконных фиксаторов.
Депутат маслихата столицы Мадина Ажикенова обратилась к родителям с важным призывом: не оставлять детей без присмотра. Она подчеркнула, что безопасность ребенка — это, прежде всего ежедневная ответственность взрослых.
Важно помнить: москитные сетки не являются защитой, а только создают ложное ощущение безопасности. Дети исследуют мир без страха, и именно взрослые должны предвидеть опасности.
Организаторы мероприятия продемонстрировали установку оконных фиксаторов в одной из многодетных семей. Эти устройства предотвращают возможность полного открытия окна, снижая риск выпадения ребёнка. Адреса семей, нуждающихся в таких мерах, были определены заранее, и установка проводилась на добровольной основе.
В рамках акции представители ДЧС также провели профилактические беседы с родителями. Участникам раздали информационные буклеты с ключевыми правилами по предотвращению несчастных случаев.