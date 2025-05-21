В 2025 г. ЕГЭ в Самаре сдадут 5500 выпускников

«Кардинальных изменений в самой процедуре ЕГЭ в 2025 году нет. В основном новшества касаются добавления заданий и уточнения критериев по конкретным предметам. В их числе русский язык, литература, физика, химия, информатика и иностранные языки. Как и в прошлом году, будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Сделать это можно будет 3 и 4 июля. Но важно понимать, что и в зачет пойдет результат, полученный при пересдаче, вне зависимости от того, лучше он или хуже», — подчеркнула руководитель департамента образования Ирина Коковина.