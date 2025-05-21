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Омский «Авангард» рискует упустить форварда из Канады

Омский хоккейный клуб «Авангард» может упустить шанс подписать Максима Комтуа, канадского форварда московского «Динамо».

Источник: БЕЛТА

На данный момент 26-летний хоккеист рассматривает возможность возвращения в Северную Америку, где его уже ждет предложение от клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Такую информацию сообщают источники портала AllHockey.Ru.

Комтуа присоединился к «Динамо» в начале сезона 2024/25. За время участия в команде сыграл 77 матчей, в которых набрал 63 очка: 28 из них — это заброшенные шайбы, а 35 — результативные передачи. Он находится на последнем году своего контракта.

Ранее поступила информация о том, что «Авангард» заинтересован в подписании Комтуа. Омский клуб готов предложить хоккеисту оффер-шит, если тот решит остаться в России и не подпишет квалификационное предложение от «Динамо». В случае успеха сумма контракта может составить около 70 миллионов рублей.