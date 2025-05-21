Опрос: в Самаре у 50% девушек и 36% парней нет личной жизни из-за работы и учебы

Пользователи сайта знакомств Mamba поделились своими переживаниями о сложных отношениях поколений Z («зумеров») с романтическими связями.
Оказалось, что почти половина девушек и чуть больше трети юношей Самары испытывают трудности в поиске партнера из-за перегрузки делами и учёбой.
Зумеры родились в промежутке с 1996 по 2012 годы, и жизнь большинства из них проходит в бешеном ритме.
Многие молодые девушки ощущают усталость и эмоциональное истощение после рабочего дня: примерно шестьдесят процентов чувствуют полное отсутствие энергии, а почти половина находится на грани нервного срыва.
Парням немного легче: постоянный стресс от работы беспокоит 41% опрошенных, а синдром выгорания выявлен у каждого второго парня.
Главной причиной трудностей в отношениях становятся плотный рабочий график и общая занятость. Больше половины молодых людей воспринимают знакомство с девушкой сложнее открытия своего дела, а каждая вторая девушка сетует на недостаток свободного времени для встреч.
Кроме того, многие молодые люди признались, что настолько погружены в повседневные заботы, что теряют способность воспринимать сигналы потенциальных партнёров.
Треть девушек и четверть парней рассказали, что после окончания трудового дня у них остаётся слишком мало сил для ухаживаний и активного общения.
Даже совместные путешествия кажутся большинству несбыточной мечтой: каждый четвёртый участник опроса признался, что не способен выкроить время даже на короткую поездку с любимым человеком.
Однако молодежь не готова совсем отказаться от личной жизни. Большинство готово притормозить карьеру, если впереди появятся серьёзные чувства.
Тем не менее, около пятой части молодежи предпочитает ставить карьеру выше чувств.
Большинство молодых людей убеждены, что успехи в карьере повышают привлекательность в глазах противоположного пола. Примерно равное число парней и девушек согласны с таким утверждением.
Молодёжь мечтает найти гармонию между карьерой и любовью: большинство хотело бы тратить на личную жизнь от десяти до двадцати часов еженедельно.
Некоторые готовы посвятить отношениям лишь субботу и воскресенье, в то время как значительная доля молодёжи хотела бы больше внимания уделять своему партнеру.
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