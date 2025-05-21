Синоптики сообщили, когда в Уфе закончатся дожди

После непродолжительных солнечных и безоблачных дней в Уфу вернулись дожди с грозами и сильным ветром. Синоптики рассказали, как долго продлится ненастная погода.
По данным сервиса Gismeteo, сегодня, 21 мая, в башкирской столице гроза сохранится. Температура воздуха при этом днем не превысит 20 градусов. В четверг, 22 мая, количество осадков поубавится, а тепло сохранится. На следующий день характер погоды существенно не изменится.
На выходных дожди прекратятся. Но погода все равно преподнесёт неприятный сюрприз — начнет падать температура: днем +16, по ночам +7, +8. Зато первая половина следующей недели обещает быть солнечной и теплой, как в лучшие летние дни. Столбики термометров поднимутся аж до +27 градусов.
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