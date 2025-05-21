Синоптики сообщили, когда в Уфе закончатся дожди

По данным сервиса Gismeteo, сегодня, 21 мая, в башкирской столице гроза сохранится. Температура воздуха при этом днем не превысит 20 градусов. В четверг, 22 мая, количество осадков поубавится, а тепло сохранится. На следующий день характер погоды существенно не изменится.