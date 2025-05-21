Бездельники, лоботрясы и лежебоки: Топ-5 самых ленивых знаков зодиака

Астрология — это не строгая наука, а скорее увлекательная игра, позволяющая взглянуть на себя и окружающих с новой, забавной стороны. И, согласно наблюдениям, так получилось, что именно эти пять знаков зодиака имеют особую склонность к отдыху и релаксации — даже можно сказать: возвели лень в ранг искусства. Конечно, это всего лишь шуточное наблюдение, и каждый человек индивидуален, независимо от своего знака зодиака. Но немного самоиронии никогда не повредит, особенно когда речь идёт о борьбе с ленью! А ранее Life.ru рассказывал про испытания, которые выпадут разным знакам зодиака на неделе с 19 по 25 мая.