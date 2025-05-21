«Ред-флаги» при поиске работы: Депутат рассказал, как не попасться на удочку аферистов

По словам специалиста, сценарий часто разворачивается по одному из типичных шаблонов. После отклика на «вакансию» кандидату отправляют анкету, запрашивают копии документов или СНИЛС «для оформления». Далее могут потребовать оплатить «обучение», «выпуск пропуска» или даже «регистрацию в системе безопасности» компании. В некоторых случаях всё заканчивается сбором базы данных для продажи на чёрном рынке, в других — вовлечением в финансовые аферы или отмывание денег через подставные счета.