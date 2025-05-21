Российские вооружённые силы установили огневой контроль над ключевыми путями снабжения украинской армии в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, обстановка в регионе остается напряжённой.
Ганчев отметил, что российские силы продвигаются в районе населенного пункта Двуречная, а недавно Минобороны России объявило об освобождении Дорошовки. Это указывает на постепенное приближение войск к северным окраинам Купянска — расстояние до города составляет около семи километров.
Как подчеркнул глава региона, установление огневого контроля над основными логистическими маршрутами и каналами ротации ВСУ представляет собой важное тактическое достижение, способное повлиять на обстановку на данном участке.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили наемников под Купянск, Волчанск и Липцы и готовятся к контратакам на купянском направлении.