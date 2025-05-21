Ганчев: ВС России держат под контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском

Ганчев отметил, что российские силы продвигаются в районе населенного пункта Двуречная, а недавно Минобороны России объявило об освобождении Дорошовки. Это указывает на постепенное приближение войск к северным окраинам Купянска — расстояние до города составляет около семи километров.