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В России предложили повысить пособия беременным студенткам до уровня МРОТ

В Госдуме хотят повысить пособия беременных студенток до уровня МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

Пособие для беременных студенток в России могут повысить до уровня минимальной зарплаты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий в российском законодательном органе фракцию «Справедливая Россия — За правду».

Ранее Минтруд разработал законопроект о повышении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток до прожиточного минимума региона, в котором они проживают.

«Мы будем вносить свои поправки. Предлагать все же установить пособия в размере МРОТ, который почти на 3 тыс. рублей выше прожиточного минимума», — цитирует Миронова ТАСС.

Накануне в Госдуме предложили ввести льготы на такси для беременных, вплоть до бесплатного проезда. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

О том, как регионы России вводят меры по поддержке рождаемости на 2025 год, читайте здесь на KP.RU.