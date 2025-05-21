В России предложили повысить пособия беременным студенткам до уровня МРОТ

Пособие для беременных студенток в России могут повысить до уровня минимальной зарплаты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, возглавляющий в российском законодательном органе фракцию «Справедливая Россия — За правду».
Ранее Минтруд разработал законопроект о повышении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток до прожиточного минимума региона, в котором они проживают.
«Мы будем вносить свои поправки. Предлагать все же установить пособия в размере МРОТ, который почти на 3 тыс. рублей выше прожиточного минимума», — цитирует Миронова ТАСС.
Накануне в Госдуме предложили ввести льготы на такси для беременных, вплоть до бесплатного проезда. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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