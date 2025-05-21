Максакова* пыталась добиться отмены прав детей на недвижимость

Напомним, Максакова* является иноагентом ещё с мая 2023 года. В феврале этого года против неё было возбуждено уголовное дело, певица обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента. Она не промаркировала материалы на своём ютуб-канале. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.