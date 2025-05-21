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Дорогу к лагерю «Чкаловец» ремонтируют под Новосибирском

Подрядчик должен завершить ремонт к сентябрю 2025 года.

Источник: ТУАД НСО

Под Новосибирском дорожники ремонтируют дорогу к лагерю «Чкаловец», а также другим населенным пунктам Искитимского района. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Как рассказали в управлении, на объекте уже укладывают выравнивающий слой асфальта.

Участок дороги «54 км а/д Р-256 — Завьялово — Факел Революции» под Новосибирском ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик ремонтирует участок три километра в районе поворота на лагерь «Чкаловец».

Отмечается, что протяженность дороги составляет 68 километров. Она соединяет Чуйский тракт с более чем 20 населенными пунктами, включая Караканский бор.

Подрядчик должен будет усилить основание дороги, выровнять профиль, заменить водопропускные трубы, а также уложить новый асфальт и установить современные дорожные знаки. Все работы должны быть завершены в сентябре 2025 года.