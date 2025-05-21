Состояние дорог в центре Хабаровска проверяют прокуратура и Госавтоинспекция

«Нами принято девять мер реагирования, внесены представления в адрес директоров обслуживающих организаций, а также возбуждено четыре дела об административных правонарушениях — одно из них в отношении заместителя мэра города Хабаровска. Территорию Центрального района обслуживает МУП “Южное”, руководитель которой трижды привлечен к административной ответственности», — отметил помощник прокурора Центрального района Хабаровска Антон Карин.