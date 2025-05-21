Состояние дорог в центре Хабаровска проверяют прокуратура и Госавтоинспекция

Поводом для осмотра стали многочисленные жалобы, ежедневно поступающие от жителей города.
В первую очередь специалисты обращали внимание на ямы, габариты которых превышают
Сотрудники госструктур отметили также, что в Центральном районе города насчитывается 73 дороги, более 40% из них находятся в ненормативном состоянии.
Отметим, рейды на дорогах города будут проводить до июня. Помимо этого, сотрудники органов продолжат следить за исполнением гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
«Нами принято девять мер реагирования, внесены представления в адрес директоров обслуживающих организаций, а также возбуждено четыре дела об административных правонарушениях — одно из них в отношении заместителя мэра города Хабаровска. Территорию Центрального района обслуживает МУП “Южное”, руководитель которой трижды привлечен к административной ответственности», — отметил помощник прокурора Центрального района Хабаровска Антон Карин.