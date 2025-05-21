Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние дорог в центре Хабаровска проверяют прокуратура и Госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры провели совместный рейд, в ходе которого оценили состояние проезжей части на улице Ленина в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «ХКС».

Источник: РИА "Новости"

Поводом для осмотра стали многочисленные жалобы, ежедневно поступающие от жителей города.

В первую очередь специалисты обращали внимание на ямы, габариты которых превышают ГОСТ 50597524 — это выбоины глубиной больше пяти сантиметров и свыше 15 сантиметров в длину. Таких на протяжении улицы Ленина зарегистрировали около десяти штук.

Сотрудники госструктур отметили также, что в Центральном районе города насчитывается 73 дороги, более 40% из них находятся в ненормативном состоянии.

Отметим, рейды на дорогах города будут проводить до июня. Помимо этого, сотрудники органов продолжат следить за исполнением гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

«Нами принято девять мер реагирования, внесены представления в адрес директоров обслуживающих организаций, а также возбуждено четыре дела об административных правонарушениях — одно из них в отношении заместителя мэра города Хабаровска. Территорию Центрального района обслуживает МУП “Южное”, руководитель которой трижды привлечен к административной ответственности», — отметил помощник прокурора Центрального района Хабаровска Антон Карин.