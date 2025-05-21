В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты, действовавшие более пяти часов

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
«В аэропорту Калуга (Грабцево) в 5.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он.
Ограничения вводили во вторник, 20 мая в 23.50, они продолжали действовать пять часов десять минут.
Напомним, в ночь на 21 мая были введены ограничения также в аэропортах Ярославля и Костромы. Сообщение появилось в 4.10. Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы, уточнили в Росавиации.
Вечером 4 мая, с 20:20 по Москве, архангельские воздушные гавани Талаги и Васьково работали с ограничениями. Аэропорты не принимали и не выпускали гражданские суда. Спустя три часа, в 23:30, ограничения сняли.