В аэропорту Шереметьево опровергли слухи о задержках на предполетном контроле

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию об увеличении времени прохождения предполетного контроля. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Данные, опубликованные в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Международный аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая плановую полетную программу с высоким уровнем пунктуальности, безопасности и качества обслуживания как пассажиров, так и авиакомпаний.
— Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности, — объяснили в ведомстве.
Также отмечается, что размер оплаты труда сотрудников соответствует рыночным условиям и учитывает сложность выполняемых задач, включая дополнительные стимулирующие выплаты. Сотрудники аэропорта получают один из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что свыше 20 человек уволились в столичном аэропорту Шереметьево, в основном сотрудники досмотра пассажиров и персонала, а также внутренней безопасности.