Российские силы ПВО в Тульской области отразили воздушную атаку ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила воздушную атаку ВСУ в Тульской области, сообщил 21 мая глава региона Дмитрий Миляев.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ранения людей и разрушений удалось избежать. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Вместе с тем он отметил, что угроза атаки украинских БПЛА сохраняется.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 20 на 21 мая над территорией Орловской области силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.