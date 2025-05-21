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Российские силы ПВО в Тульской области отразили воздушную атаку ВСУ

Губернатор региона Миляев отметил, что угроза атаки украинских БПЛА сохраняется.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила воздушную атаку ВСУ в Тульской области, сообщил 21 мая глава региона Дмитрий Миляев.

«Дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ранения людей и разрушений удалось избежать. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Вместе с тем он отметил, что угроза атаки украинских БПЛА сохраняется.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 20 на 21 мая над территорией Орловской области силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ.