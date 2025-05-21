Рубио: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права

— Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем, — подчеркнул Марко Рубио в своем выступлении, которое доступно на YouTube.