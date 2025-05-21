Рубио: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал основную проблему урегулирования украинского конфликта. По его словам, российская сторона хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права.
— Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем, — подчеркнул Марко Рубио в своем выступлении, которое доступно на YouTube.
Госсекретарь США также заявил, что американская администрация ожидает получить от России перечень условий для прекращения огня на Украине уже на этой неделе. Он отметил, что это стало возможным после телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Также по словам Марко Рубио, американская администрация не останавливал поставки оружия Киеву на нужды Вооруженных сил Украины. Он добавил, что к текущему моменту США вместе с союзниками в Европе занимаются вопросом отправки на Украину зенитных ракетных комплексов Patriot.