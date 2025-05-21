Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам

На кадрах небольшого размера кабан ночью перебегает трассу по освещенному пешеходному переходу и скрывается в лесу. Видно, что в это время к «зебре» приближается большегруз, а рядом работают дорожники.
«Вот это дисциплина! Необычный ночной инцидент, зафиксированный на автодороге Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М-12 “Восток”, подчеркивает, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения, используя обозначенные пешеходные переходы», — написал Севастьянов.
Он отметил, что этот случай также акцентирует внимание на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения строительных работ, где внимание водителей и пешеходов должно быть особенно повышенным.
«Этот комичный эпизод, запечатленный в ночной тишине, служит своеобразным напоминанием о том, что правила дорожного движения созданы для защиты жизни и здоровья, и их соблюдение — это не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения, будь то люди или дикие животные, решившие воспользоваться пешеходным переходом», — добавил начальник ГИБДД региона.