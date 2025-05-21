Под Уфой сняли кабана, который перешел дорогу по правилам

«Этот комичный эпизод, запечатленный в ночной тишине, служит своеобразным напоминанием о том, что правила дорожного движения созданы для защиты жизни и здоровья, и их соблюдение — это не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения, будь то люди или дикие животные, решившие воспользоваться пешеходным переходом», — добавил начальник ГИБДД региона.