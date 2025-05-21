Армянские активисты перепутали министров Ирана и России, устроив протест

На видеозаписи, опубликованной новостным сайтом 1in.am, связанным с этой партией, видно, как антироссийские активисты держат провокационные плакаты, когда мимо них проезжает кортеж иранского министра. Видео сопровождается подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване». В тот момент Лавров еще не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.