Армянские активисты перепутали министров Ирана и России, устроив протест

Активисты армянской маргинальной партии «За республику» устроили акцию протеста у аэропорта Звартноц, ошибочно приняв кортеж главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде за делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом стало известно в среду, 21 мая.
На видеозаписи, опубликованной новостным сайтом 1in.am, связанным с этой партией, видно, как антироссийские активисты держат провокационные плакаты, когда мимо них проезжает кортеж иранского министра. Видео сопровождается подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване». В тот момент Лавров еще не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.
Ранее в СМИ сообщалось, что группа армянских активистов вывесила оскорбительные плакаты в адрес президента России около посольства РФ в Ереване и на Киевском мосту.
Помимо протестов, посольства РФ по всему миру также нередко подвергаются актам вандализма. Так, в Швеции на дипмиссию сбросили краску с дрона. С мая 2024 года различным актам вандализма посольство подвергалось уже в десятый раз. Иногда преступники повреждали имущество дипмиссии.