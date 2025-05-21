Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию

В ведомстве заметили, что есть возможность поменять тариф взноса на накопительную пенсию, однако не чаще одного раза в год. Вместе с тем у белорусов есть возможность в любой момент приостановить свое участи в указанной программе, а затем возобновить уплату допвзносов.