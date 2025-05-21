Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Пенсия с выгодой. Рассказываем, как накопить дополнительную пенсию с поддержкой государства», — отметили в сообщении.
В сообщении сказано про программу «три плюс два». Для этого нужно подать заявление и заключить договор со «Стравитой» непосредственно у страховщика или же в электронном виде через официальный сайт. Затем следует обратиться к нанимателю с копией договора, заявлением о перечислении страхового взноса.
В Минтруда заметили, что вступить в программу страхования можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. После этого дополнительные взносы на накопительную пенсию будут каждый месяц перечисляться работодателем по заявлению работника.
В ведомстве заметили, что есть возможность поменять тариф взноса на накопительную пенсию, однако не чаще одного раза в год. Вместе с тем у белорусов есть возможность в любой момент приостановить свое участи в указанной программе, а затем возобновить уплату допвзносов.
Говорится, что при достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику каждый месяц будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение пяти или же десяти лет (по выбору белоруса).
Ранее мы собрали 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен.
Тем временем порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года.
Вместе с тем академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.